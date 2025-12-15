박성현, 팬카페 ‘남달라’ 회원들과 김장 봉사활동 가져
박성현(32·인스파이어엔터테인먼트 리조트)이 공식 팬카페 ‘남달라’ 회원 100여명과 함께 함현상생종합사회복지관에서 연말 나눔행사 일환으로 김장 담그기를 진행했다.
박성현은 ‘남달라’ 팬들과 직접 김장김치를 정성껏 담았다. 이날 담근 김장김치는 함현상생종합사회복지관을 이용하는 독거노인 100명에게 전달될 예정이다.
행사는 박성현과 팬클럽 회원들이 재료 손질부터 양념 버무림, 포장까지 전 과정을 직접 참여하며 의미를 더했다.
박성현은 “나눔에 함께 참여해주신 ‘남달라’팬 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “많은 분들과 함께여서 더 뜻깊은시간이었다. 이렇게 모인 작은 마음들이 누군가에게는 큰 따뜻함으로 전해지길 바란다”고 소감을 전했다.
박성현의 에이전트사인 세마스포츠마케팅 관계자는 “이번 행사는 선수와 팬이 함께 만들어가는 선한 영향력의 좋은 사례”라며 “앞으로도 스포츠를 통한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
한편 박성현은 경기장 안팎에서 꾸준한 기부와 봉사활동을 이어오며 스포츠 스타로서의 사회적 책임을 실천하고 있다. 공식 팬카페 ‘남달라’ 역시 다양한 나눔 활동을 통해 선한 영향력 확산에 동참하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
