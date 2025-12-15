[속보] 경찰, 전재수 사무실·김규환 자택 등 압수수색
경찰이 15일 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 첫 강제수사에 나섰다.
경찰청 특별전담수사팀은 이날 국회 의원회관에 있는 전재수 전 해양수산부 장관 사무실, 윤영호 전 통일교 세계본부장이 수용된 서울구치소, 김건희 특검 사무실 등에 대해 압수수색 영장을 집행했다.
경찰은 통일교 회계자료 등을 확보해 자금 흐름을 추적하는 한편 로비에 쓰인 것으로 지목된 금품 등을 찾을 것으로 보인다.
경찰은 전 전 장관, 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 등 3명을 뇌물수수 또는 정치자금법 위반 피의자로 입건한 상태다. 금품 수수 의혹을 촉발한 윤 전 본부장도 정치자금 또는 뇌물을 불법 공여한 혐의로 피의자 입건된 것으로 알려졌다.
다만 윤 전 본부장은 지난 12일 권성동 국민의힘 의원 재판에 증인으로 출석해 “세간에 회자되는 부분도…제 의도하고 전혀…”라며 “저는 그렇게 진술한 적이 없다”고 진술을 사실상 번복했다.
