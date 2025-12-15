‘통일교 1억 수수’ 권성동, 법원에 보석 청구
통일교 측으로부터 1억원을 받은 혐의로 구속돼 재판을 받아온 권성동 국민의힘 의원이 법원에 불구속 상태로 재판을 받게 해달라고 요청했다.
15일 법조계에 따르면 권 의원은 지난 12일 서울중앙지법 형사27부에 보석을 청구했다. 지난 9월 16일 구속된 후 약 3개월 만이다. 보석 심문기일은 아직 지정되지 않았다.
김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀은 지난 10월 2일 권 의원에게 정치자금법 위반 혐의를 적용해 구속 기소했다. 권 의원은 2022년 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 20대 대선에서 교인의 표와 조직, 재정 등을 제공해주는 대가로 윤석열 전 대통령 당선 후 교단 현안을 국가 정책으로 추진해 달라는 청탁과 함께 1억원을 받은 혐의를 받는다.
권 의원 측은 윤 전 본부장을 만난 사실은 인정했지만 그 과정에서 1억원을 수수했다는 공소사실은 부인한 바 있다.
한편 법원은 이날 오후 3시 권 의원의 공판을 진행한다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
