경춘선 공릉숲길 크리스마스 마켓·빛의 거리 점등식
오승록 노원구청장이 14일 서울 노원구 경춘선 공릉숲길 일대에서 열린 ‘경춘선 공릉숲길 크리스마스 마켓 및 빛의 거리 점등식’에서 인사말을 하고 있다.
이번 행사는 겨울철 비수기로 침체된 지역 상권에 활력을 불어넣고 크리스마스를 앞두고 주민들에게 따뜻한 연말 분위기를 전하기 위해 마련됐다.
행사장은 프리마켓존과 먹거리존 체험존으로 구성됐다. 방문객들은 다양한 즐길 거리를 만났다. 프리마켓에서는 크리스마스 소품과 선물용 아이템 크리스마스 테마 디저트 등이 판매됐다. 먹거리 부스에서는 추운 날씨에 어울리는 따뜻한 음식과 음료가 준비됐다. 크리스마스 비누 만들기 향수 만들기 눈사람 양말 꾸미기 등 체험 프로그램을 운영한 체험 부스는 가족 단위 방문객들에게 특히 인기를 끌었다.
오 구청장은 “크리스마스 마켓이 침체된 지역 상권에 활력을 불어넣고 주민들에게 따뜻한 추억을 선물할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 지역 경제 활성화와 주민들의 문화적 즐거움을 위한 다양한 프로그램을 마련하겠다”고 말했다. <사진=노원구청 제공>
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
