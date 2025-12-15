배용준·옥태훈·노승열, PGA투어 입성 실패

배용준. KPGA

이번 대회는 상위 5명에게 2026시즌 PGA투어 출전권을 주고 공동 순위를 포함해 상위 40명에게는 2부 투어인 콘페리 투어 출전 자격이 부여된다.

재미교포 김찬(35)은 공동 9위(최종합계 9언더파 271타)로 대회를 마쳐 내년 콘페리 투어 출전 자격을 얻었다.