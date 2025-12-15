배용준·옥태훈·노승열, PGA투어 입성 실패
배용준(25·CJ), 옥태훈(27·금강주택), 노승열(35·지벤트골프)의 미국프로골프(PGA)투어 입성 도전이 실패로 돌아갔다.
이들 3명은 15일(한국시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치에서 열린 PGA투어 퀄리파잉(Q)스쿨 최종 라운드에서 기대 이하의 성적을 냈다.
배용준은 소그래스CC(파70·7054야드)에서 치른 4라운드에서 보기 3개에 버디 4개를 묶어 1언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 이븐파 280타를 기록한 배용준은 공동 85위에 그쳤다. 파이널에 진출한 한국 선수 중에서는 최고 성적이다.
옥태훈은 소그래스CC에서 버디는 1개에 그치고 보기 3개를 범해 2오버파 72타를 쳐 공동 92위(최종 합계 1오버파 281타)로 대회를 마쳤다.
3라운드까지 공동 51위를 달리던 노승열은 소그래스 다이스 밸리 코스(파70·6850야드)에서 경기를 치렀으나 10번째 홀인 1번 홀(파5)에서 기권했다. 16번 홀(파5)에서 규정 타수보다 5타를 더 친 퀸튜플 보기(quintuple bogey)에 발목이 붙들렸다.
이번 대회는 상위 5명에게 2026시즌 PGA투어 출전권을 주고 공동 순위를 포함해 상위 40명에게는 2부 투어인 콘페리 투어 출전 자격이 부여된다.
배용준은 올해 한국프로골프(KPGA) 투어 제네시스 포인트 5위 자격으로 PGA 투어 Q스쿨 2차전에 진출했고, 2차전을 통과하며 Q스쿨 최종전에 올라왔다.
올해 KPGA 투어에서 3승을 거둔 옥태훈은 제네시스 대상 수상자 자격으로 PGA Q스쿨 최종전에 직행했다.
대회 우승은 최종 합계 14언더파 266타를 기록한 A.J. 에와트(캐나다)가 차지했다.
공동 2위 애덤 스벤손(캐나다), 알레한드로 토스티(아르헨티나), 마르셀로 로소(콜롬비아·이상 12언더파 268타), 공동 5위로 대회를 마쳐 연장전에서 승리한 딜런 우(미국)까지 5명에게 내년 시즌 PGA투어 직행 카드가 주어졌다.
재미교포 김찬(35)은 공동 9위(최종합계 9언더파 271타)로 대회를 마쳐 내년 콘페리 투어 출전 자격을 얻었다.
공동 3위로 최종 라운드에 임하며 잔류가 예상됐던 재미동포 존 박은 마지막날 무려 6타를 잃어 공동 42위(최종합계 4언더파 276타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
