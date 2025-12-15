아파트 거래 줄고, 오피스텔 늘고…10·15 대책 이후 변화

10·15 부동산 대책 발표 이후 서울 아파트 매매거래량은 줄고, 오피스텔은 늘었다는 조사 결과가 나왔다.

이전부터 시행된 대출규제 강화 정책에 10·15 대책에 따른 토지거래허가구역 확대와 규제지역 지정으로 투자성 매수가 제한된 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 실수요 중심 거래만 남아 거래량이 급감한 것이다. 반면 오피스텔은 규제 초점이 아파트에 맞춰진 결과 수요가 유지된 것으로 분석된다.