아파트 거래 줄고, 오피스텔 늘고…10·15 대책 이후 변화
10·15 부동산 대책 발표 이후 서울 아파트 매매거래량은 줄고, 오피스텔은 늘었다는 조사 결과가 나왔다.
15일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 서울 아파트 매매거래량은 10·15 대책 시행 이전 46일(8월 31일~10월 15일) 1만4038건에서 이후 46일(10월 16일~11월 30일) 5367건으로 약 62% 감소했다. 반면 오피스텔은 대책 시행 이전 1001건에서 시행 이후 1322건으로 같은 기간 32% 증가했다.
아파트 거래량 급감은 복합적 요인이 작용한 것으로 풀이된다. 이전부터 시행된 대출규제 강화 정책에 10·15 대책에 따른 토지거래허가구역 확대와 규제지역 지정으로 투자성 매수가 제한된 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 실수요 중심 거래만 남아 거래량이 급감한 것이다. 반면 오피스텔은 규제 초점이 아파트에 맞춰진 결과 수요가 유지된 것으로 분석된다.
오피스텔 거래 증가율은 동작구(233%), 서대문구(120%), 노원·성북구(100%) 등이 높았고 실제 거래 규모는 강남구(128건), 영등포구(122건), 마포구(119건), 송파구(117건) 등 주요 업무지구와 도심권 오피스텔 밀집 지역 중심으로 형성되는 양상을 보였다.
대책 이후 오피스텔 전용면적별 거래 비중은 40㎡ 미만(77%)과 40㎡ 이상~60㎡ 미만(13%)이 높아 중·소형 중심 거래 구조가 이어진 것으로 나타났다. 60㎡ 이상~85㎡ 이하는 6%, 85㎡ 초과 대형 오피스텔은 4%로 각각 집계됐다.
서울 오피스텔 평균 거래가격은 대책 이전 3억3397만원에서 이후 3억3865만원으로 큰 차이를 보이지 않았다. 중앙값 역시 같은 기간 2억1900만원에서 2억1000만원으로 소폭 조정됐다.
직방은 거래 증가가 특정 고가 지역으로 쏠린 것이 아니라 상대적으로 접근 가능한 가격대 단지로 고르게 분산된 영향이라고 진단했다.
김은선 직방 빅데이터실 랩장은 “오피스텔은 주거와 임대수익 목적이 혼재된 특성상 금리 수준, 임대시장 흐름, 대출 환경 등 외부 변수에 민감하다”며 “이번 거래 증가는 단기 변동일 가능성과 시장 흐름이 변하려는 조짐일 가능성을 모두 내포하고 있어 추세를 더 지켜볼 필요가 있다”고 설명했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
