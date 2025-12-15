‘통일교 리스크’에…李대통령 지지율 54.3% ‘하락’

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령 국정수행 지지도가 54.3%로 지난주보다 0.6% 포인트로 소폭 떨어졌다.

15일 리얼미터에 따르면 지난 8~12일 전국 18세 이상 2519명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자는 54.3%였다.

리얼미터는 전 전 장관의 통일교 금품 수수 의혹 연루 등이 지지율 하락의 주요 요인으로 작용했다고 분석했다. 그러면서도