‘통일교 리스크’에…李대통령 지지율 54.3% ‘하락’

‘통일교 리스크’에…李대통령 지지율 54.3% ‘하락’
이재명 대통령 국정수행 지지도가 54.3%로 지난주보다 0.6% 포인트로 소폭 떨어졌다. 전재수 전 해양수산부 장관의 통일교 금품 수수 의혹 연루 등이 하락 요인으로 꼽힌다.
15일 리얼미터에 따르면 지난 8~12일 전국 18세 이상 2519명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자는 54.3%였다. 이 대통령 지지도는 직전 조사에서 0.1% 포인트 소폭 오르며 상승세를 보였으나 일주일 만에 다시 하락했다.
부정 평가도 직전 조사 대비 0.6% 포인트 하락한 41.5%로 집계됐다. 리얼미터는 전 전 장관의 통일교 금품 수수 의혹 연루 등이 지지율 하락의 주요 요인으로 작용했다고 분석했다. 그러면서도 쿠팡 사태에 대한 강경 대응, 통일교 의혹 엄정 수사 지시, 정부 부처 업무보고 생중계 등 소통 행보가 지지율 하락을 방어한 것으로 추정했다.
정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45.8%, 국민의힘이 34.6%로 각각 집계됐다. 리얼미터가 지난 11~12일 전국 18세 이상 1010명을 대상으로 벌인 조사다.
민주당은 전주보다 1.6% 포인트 올랐고, 국민의힘은 2.4% 포인트 떨어졌다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 3.4%, 진보당은 1.3%의 지지율을 기록했다.
두 조사 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0% 포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다. 대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 4.7%, 정당 지지도 조사 응답률은 3.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
