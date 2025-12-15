중·일 갈등에 ‘판다’도 사라진다…日 첫 ‘판다 제로’

내달 마지막 2마리 반환

일본 우에노동물원의 쌍둥이 판다 수컷 ‘샤오샤오’와 암컷 ‘레이레이’. 교도 연합뉴스.

아사히신문은 일본에 마지막으로 남아있는 판다 2마리가 내년 1월 하순 중국에 반환된다고 15일 보도했다.