중·일 갈등에 ‘판다’도 사라진다…日 첫 ‘판다 제로’
내달 마지막 2마리 반환
중·일 갈등 여파로 중국과의 수교 이후 처음으로 일본에 판다가 사라지게 된다.
아사히신문은 일본에 마지막으로 남아있는 판다 2마리가 내년 1월 하순 중국에 반환된다고 15일 보도했다.
쌍둥이 자이언트판다 수컷 ‘샤오샤오’와 암컷 ‘레이레이’의 반환 기한은 내년 2월 20일이다. 도쿄도는 이를 앞두고 중국 측과 교섭을 벌였지만 무산됐다. 도쿄도는 조만간 세부 반환 일정을 공표할 예정이다.
샤오샤오와 레이레이는 2021년 6월 우에노동물원에서 태어났다. 현재 일본에 남아있는 마지막 판다다. 아빠 ‘리리’와 엄마 ‘싱싱’은 지난해 9월 중국에 반환됐다.
신문은 “일본은 새로운 판다 대여를 중국 측에 요구해왔지만 실현 전망은 서 있지 않은 상황”이라며 “새로운 대여 없이 두 마리 판다가 반환되면 1972년 이후 처음으로 일본에서 판다가 사라진다”고 전했다.
앞서 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 유사시 개입 시사 발언 이후 중·일 간 갈등이 고조된 상황이라 당분간 신규 대여 협상은 진척을 보기 어려울 것이라는 관측이 지배적이다.
판다는 양국 간 국교가 정상화한 1972년 처음 일본 땅에 오기 시작해 그동안 30마리 이상이 일본에서 사육됐다. 중국은 전 세계에서 자국에만 있는 자이언트판다를 우호 관계를 맺은 국가에 선물하거나 대여하는 형식으로 ‘판다 외교’를 펼쳐왔다. 해외에서 태어난 자이언트판다는 성체가 되는 만 4세 전후에는 중국에 반환하도록 하고 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
