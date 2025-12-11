광주대표도서관 붕괴사고 사망자 2명으로 늘어…나머지 2명 수색중
매몰자 2명 위치 파악 안돼
공사자재 뒤엉켜 수색 난항
광주대표도서관 공사장 붕괴사고 사망자가 2명으로 늘었다. 나머지 2명의 위치는 아직 파악되지 않았다.
소방당국은 11일 오후 8시13분쯤 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴사고 현장에서 매몰자 1명의 시신을 추가 수습했다고 밝혔다. 이 작업자는 이날 오후 2시53분쯤 잔해에 묻힌 채 발견돼 구조작업이 진행돼 왔다. 당국은 일일이 철근을 절단하고, 잔해를 손으로 걷어내면서 구조작업을 벌였다고 설명했다.
앞서 가장 먼저 구조된 40대 미장공은 인근 병원으로 옮겨졌으나 같은날 오후 4시1분쯤 숨졌다.
당국은 사고현장 곳곳에 조명등을 설치하고 나머지 2명의 매몰자를 찾기 위해 철야 수색작업을 이어갈 방침이다. 하지만 이들의 위치는 아직까지 확인되지 않았다. 특히 공사 자재가 뒤엉켜 수색 작업 장기화 가능성 마저 제기되고 있다.
사망자 2명을 포함 모두 4명이 매몰된 이번 붕괴사고는 옥상층 콘크리트 타설 작업 중 발생했다. 시공사 측은 지지대 없이 타설 작업을 진행할 수 있는 특허공법으로 공사를 진행하던 중 사고가 발생했다고 주장했다. 타설은 이날부터 진행됐으며, 전체 공정률은 70% 상당이다.
경찰은 구조작업이 마무리되는 대로 정확한 사고 원인 조사에 나설 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
