웨딩 촬영 시 무리한 동작 피해야…급성 요통 부를수도
[톡톡, 新한방건강법]⑮
최근 결혼을 앞둔 커플들 사이에서 ‘마이크로 웨딩’이 대세로 떠올랐다는 보도들이 잇따르고 있다. 가족 혹은 가까운 지인만 초대해 10~20명 안팎의 하객 앞에서 결혼식을 치르는 것인데, 코로나 팬데믹 이후 100명 안팎으로 하객을 최소화했던 ‘스몰 웨딩’ 보다 그 규모가 훨씬 작아졌다. 일각에선 가치 있는 소비를 중시하는 젊은 층의 소비 경향이 반영됐다는 분석이다. 결혼 식장에 드는 비용 등을 거주지나 필요한 혼수를 장만하는 데 사용하고 있는 것이다.
이 같은 추세 속에서도 커플들이 포기 못하는 것이 있다. 바로 웨딩 사진 촬영이다. 인생에서 가장 중요한 순간 중 하나인 만큼, 이를 사진으로 남기고자 하는 커플들의 욕구는 앞으로도 사라지지 않을 듯하다.
다만 웨딩 촬영을 진행하다 보면 일생에 한 번인 예쁜 장면을 얻기 위해 평소 자주하지 않던 동작들을 취하기 마련이다. 최근에는 촬영 후 보정 작업이 이뤄지기는 하나, 신부들의 경우 킬힐을 신고 과도한 ‘S라인’을 유지하려 하거나 군살이 적게 보이는 부자연스러운 동작들을 취하곤 한다. 문제는 해당 촬영이 1~2시간 안에 끝나지 않는다는 점이다. 특히 식전에 미리 진행되는 요즘 콘셉트 촬영들의 경우 특정 도시를 활보하며 혹은 신혼 여행지에서 일상을 기록하는 화보 형태로도 제작돼 하루 이틀이 꼬박 소요되기도 한다.
이에 웨딩 촬영 후 척추 균형이 무너지며 허리 통증으로 내원하는 신혼 부부들이 적지 않다. 특히 신부의 경우 몸매를 강조하기 위해 가슴을 앞으로 내밀고 엉덩이를 뒤로 빼는 자세를 취함으로써 척추에 과도한 부하를 주게 된다. 더욱이 코르셋, 킬힐 등을 착용할 경우 허리 부담은 커질 수밖에 없다. 체중 관리를 위한 다이어트로 인해 근육과 인대가 약화된 상태에서 이런 자세를 유지하다 보면 요추 염좌는 물론 급성 허리 디스크로 발현될 수 있다.
허리 디스크는 척추 사이에 있는 디스크(추간판)가 돌출해 주변 신경을 압박하는 척추 질환으로, 허리 통증뿐만 아니라 골반이나 엉덩이, 다리 등 하체에 당기는 통증이나 저림 증상까지 동반한다. 심각한 경우 하지 감각 이상 및 운동 마비 등으로 확대될 가능성도 있다. 허리 통증이 발현되면 조속히 치료를 받아야 하는 이유가 여기에 있다.
다행히 허리 디스크는 수술이 필요한 중증이 아니라면 침·약침, 추나요법, 한약처방 등을 병행하는 한의통합치료로 증상을 개선시킬 수 있다. 특히 약침의 허리 디스크 치료 효과는 여러 연구를 통해 과학적으로 입증된 바 있다. 자생한방병원 척추관절연구소가 국제 학술지 ‘통증연구저널(Journal of Pain Research)’에 게재한 논문에 따르면, 약침 치료가 물리 치료보다 우월한 치료 효과를 보인 것으로 나타났다. 구체적으로, 연구팀은 중증 만성 요통 환자 100명을 약침치료군과 물리 치료군으로 50명씩 무작위 배정한 뒤 치료 경과를 관찰했다. 그 결과, 치료 6주차 약침 치료군의 평균 허리 통증숫자평가척도(NRS, 0~10)는 치료 전 중증(6.42)에서 치료 후 경증(2.80)으로 격차가 3.60 이상 크게 호전됐다. 반면 물리 치료군의 NRS 감소폭은 1.96에 그쳤다. 시각통증척도(VAS, 0~100점)도 약침 치료군의 개선폭은 39.3점, 물리 치료군은 20.8점으로 약침이 더 높은 효과를 보였다.
급성 근골격계 질환은 대부분 예기치 않은 상황과 동작 등에서 발생한다. 만약 결혼을 앞둔 예비 신혼 부부들이 있다면 웨딩 촬영 시 가급적 무리한 동작은 피할 것을 권한다. 평소 허리 통증이 있는 커플이라면 촬영 틈틈이 허리 돌리기 등 가벼운 스트레칭으로 신체를 풀어주는 것도 좋은 방법이다. 멋진 사진을 남기는 것도 중요하지만, 활기찬 결혼 생활을 위해 무엇보다 건강이 최우선이라는 점을 잊지 말도록 하자.
최우성 청주자생한방병원장
