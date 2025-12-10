드림에이지 ‘아키텍트’, 서버 대대적 재편

총 13개 서버로 재편… 경제 구조 안정화 및 경쟁 환경 고도화

성장 콘텐츠 확장 및 편의성 개선 작업 진행… UI/UX 개선도 반영

드림에이지가 서비스하고 아쿠아트리가 개발한 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 서버 재편을 단행했다. 장기적인 관점에서 게임 구조를 정비하고 서버 간 경쟁·협동 경험을 강화하기 위한 전략이다.