철도노조 파업 돌입… 부산시, 비상수송체계 가동

버스·택시·도시철도 증편 체계 가동

열차 운행률 60%대로 감소 예상

비상대책반 구성… 파업 장기화 대비

10일 서울역에 '코레일 합의이행'라고 적힌 민주노총 전국철도노동조합의 현수막이 붙어 있다. 연합뉴스

부산시는 전국철도노동조합(철도노조) 파업으로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 11일 오전부터 비상수송대책을 가동한다. 철도노조는 성과급 정상화 등을 요구하며 같은 날 오전 9시부터 무기한 파업에 돌입할 예정이다.



부산시는 10일 오후 비상대책반을 구성하고 열차 감축 운행에 대비한 대체 교통수단 확보에 집중하고 있다고 밝혔다. 철도노조는 성과급 정상화(기본급의 80%→100%), 안전인력 충원, 고속철도 통합 등을 요구해 왔으며, 이날 본교섭이 최종 결렬되면서 파업이 사실상 확정됐다.



시는 파업 기간 KTX·일반열차·전동열차 운행률이 평시 대비 60~67% 수준으로 떨어질 것으로 보고 대응책을 마련했다. 도시혁신균형실장을 반장으로 한 비상대책반을 중심으로 철도시설과, 교통혁신과, 대중교통과, 택시운수과 등 5개 부서가 운송수단별 대책을 동시에 가동한다.



도시철도는 2호선 증편을 검토해 동해선과 가까운 지역의 교통 공백을 메울 계획이다. 코레일 요청이 있을 경우 안전요원 등 지원 인력도 즉시 투입해 전동열차 운영 안정성을 확보한다는 방침이다.



버스 분야에서는 파업 영향이 큰 동해선 인근의 139·182·187번 노선을 상황에 따라 증편하고, 필요시 임시 증회 운행도 검토한다. 택시는 개인·법인조합과 협의해 심야 연장 운행을 유도해 대체 이동 수요를 분산시킨다.



장거리 이동 수요에 대비해 고속·시외버스는 여유 좌석을 활용해 수송력을 강화하고, 파업이 장기화할 경우 관광버스와의 협업도 검토한다. 화물 운송은 차량 부족에 대비해 대체수송차량 확보와 자가용 화물차의 유상운송 허가 등도 검토 중이다.



시는 부산역·부전역 등 주요 철도거점에 안내 전광판을 활용해 파업 정보와 대체 교통수단 정보를 신속히 제공하고, 비상대책회의를 수시로 열어 상황을 점검할 계획이다.



부산시 관계자는 “열차 운행률이 크게 줄어들 것으로 예상되는 만큼 시가 운영하는 모든 교통수단을 연계해 시민 불편을 최소화하겠다”며 “파업이 장기화할 경우 추가 대책도 즉시 시행할 수 있도록 준비하고 있다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 869 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시는 전국철도노동조합(철도노조) 파업으로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 11일 오전부터 비상수송대책을 가동한다. 철도노조는 성과급 정상화 등을 요구하며 같은 날 오전 9시부터 무기한 파업에 돌입할 예정이다.부산시는 10일 오후 비상대책반을 구성하고 열차 감축 운행에 대비한 대체 교통수단 확보에 집중하고 있다고 밝혔다. 철도노조는 성과급 정상화(기본급의 80%→100%), 안전인력 충원, 고속철도 통합 등을 요구해 왔으며, 이날 본교섭이 최종 결렬되면서 파업이 사실상 확정됐다.시는 파업 기간 KTX·일반열차·전동열차 운행률이 평시 대비 60~67% 수준으로 떨어질 것으로 보고 대응책을 마련했다. 도시혁신균형실장을 반장으로 한 비상대책반을 중심으로 철도시설과, 교통혁신과, 대중교통과, 택시운수과 등 5개 부서가 운송수단별 대책을 동시에 가동한다.도시철도는 2호선 증편을 검토해 동해선과 가까운 지역의 교통 공백을 메울 계획이다. 코레일 요청이 있을 경우 안전요원 등 지원 인력도 즉시 투입해 전동열차 운영 안정성을 확보한다는 방침이다.버스 분야에서는 파업 영향이 큰 동해선 인근의 139·182·187번 노선을 상황에 따라 증편하고, 필요시 임시 증회 운행도 검토한다. 택시는 개인·법인조합과 협의해 심야 연장 운행을 유도해 대체 이동 수요를 분산시킨다.장거리 이동 수요에 대비해 고속·시외버스는 여유 좌석을 활용해 수송력을 강화하고, 파업이 장기화할 경우 관광버스와의 협업도 검토한다. 화물 운송은 차량 부족에 대비해 대체수송차량 확보와 자가용 화물차의 유상운송 허가 등도 검토 중이다.시는 부산역·부전역 등 주요 철도거점에 안내 전광판을 활용해 파업 정보와 대체 교통수단 정보를 신속히 제공하고, 비상대책회의를 수시로 열어 상황을 점검할 계획이다.부산시 관계자는 “열차 운행률이 크게 줄어들 것으로 예상되는 만큼 시가 운영하는 모든 교통수단을 연계해 시민 불편을 최소화하겠다”며 “파업이 장기화할 경우 추가 대책도 즉시 시행할 수 있도록 준비하고 있다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지