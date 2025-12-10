시사 전체기사

정동영, 통일교 ‘금품수수 의혹’에 “나를 믿어달라”

입력:2025-12-10 19:02
수정:2025-12-10 19:03
공유하기
글자 크기 조정

“사실관계 분명하게 말씀드릴 것”
내일 오전 중 입장문 발표 예정

정동영 통일부 장관이 지난달 28일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

정동영 통일부 장관이 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹과 관련해 “저의 인격을 믿어달라”고 해명했다.

정 장관은 10일 기자들과 만나 “내일(11일) 간단한 사실관계를 분명하게 말씀드리겠다. 굉장히 싱거운 내용이 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장은 지난 5일 재판에서 2022년 통일교 행사인 ‘한반도 평화 서밋’을 앞두고 국민의힘 인사는 물론 더불어민주당과도 접촉을 시도했다고 밝혔다. 그는 이 행사를 앞두고 현 정부의 장관급 4명에게 접근했고 그중 두 명은 한학자 총재를 만났다고 증언했다.

일각에선 윤 전 본부장이 진술한 현 정부의 장관급 4명에 정 장관이 포함됐다는 의혹이 제기됐다. 정 장관은 지난 4월 열린 통일교 주관 행사에 참석해 환영사를 밝히기도 했다. 정 장관은 다만 이 행사에 관해 전날 국민일보와 만나 “국회에서 하는 행사에 갔던 것”이라며 통일교와 연관이 없다고 설명했다.

정 장관은 11일 오전 중 입장문 형식으로 의견을 밝힐 예정이다. 통일교와의 연관성, 금품수수 의혹에 관한 해명 등 간단한 내용이 담길 것으로 알려졌다.

박준상 기자 junwith@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“잘한다” 정청래 41%, 장동혁 26%… 정치 양극화 부추기는 리더십
[단독] 권오을 “한국 정치는 인맥… 성남시·경기도서 일했는지가 가장 기본”
“세간에 오해” 정교유착 입 닫은 키맨
[단독] 양평고속도로 특혜의혹…‘모호한 키맨 진술’에 미궁 속으로
카톡 친구탭 다음주 복원…이르면 15일부터
‘한국의 엘리자베스 테일러’ 김지미, 미국서 별세…향년 85세
‘항공료 부풀려 여비 사용’…인천 의원·공무원 등 20명 입건
‘긴급체포’ 조지호, 직무 정지 후에도 ‘1억6000만원’ 연봉 수령
국민일보 신문구독