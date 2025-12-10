시사 전체기사

국회 분수대 광장서 성탄트리 점등식 열려

입력:2025-12-10 18:40
10일 서울 여의도 국회의사당 분수대 광장에서 국회조찬기도회 주최로 열린 성탄트리 점등식에서 어린이노래그룹 작은평화가 기념촬영을 하고 있다.

이병주 선임기자 ds5ecc@kmib.co.kr

