시사 전체기사

포스코 포항제철소, 무료급식소 나눔의집 새 단장

입력:2025-12-10 17:44
공유하기
글자 크기 조정
10일 포스코 나눔의집에서 포스코1%나눔재단의 ‘희망공간’ 사업 지원을 기념하는 현판식이 열렸다. 포스코 제공

포스코 포항제철소는 10일 포항시 남구 해도동에 있는 포스코 나눔의집을 새롭게 단장하고 현판식을 열었다.

나눔의집은 포스코가 운영하는 무료 급식소로, 경제적으로 어려운 어르신과 지역 이웃들에게 따뜻한 식사를 제공하고 있다.

이번 리모델링은 포스코1%나눔재단의 ‘희망공간’ 사업 지원으로 진행했다.

나눔의집의 지붕과 전기 시설 보수, 노후 간판 및 시트지를 교체해 이용객들의 안전성과 편의성을 높였다.

간판은 포스코의 고해상도 프린팅 강판인 ‘포스아트’로 제작해 의미를 더했다.

또 포항제철소 목공예봉사단과의 협업으로 나눔의집 주변에 그늘막과 간이 의자를 설치했다.

포항제철소 관계자는 “포스코의 나눔의집은 단순한 식사 제공을 넘어 이웃과 함께 마음을 나누는 따뜻한 공간이다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 상생 활동을 이어가겠다”고 말했다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
쿠팡 사태 ‘소방수’로 온 대표는 누구?…하버드 로스쿨 ‘법률통’
조폭 연루설에 조세호 ‘유퀴즈’ ‘1박2일’ 하차
‘계엄군 총구 잡은 안귀령’은 연출된 장면?…법정 증언
권익위, ‘딸 축의금’ 최민희·‘아들 화환’ 김선교 경찰 송부
카톡 친구탭 다음주 복원…이르면 15일부터
올해 한국인이 가장 많이 사용한 앱은 ‘이것’
‘미등록 기획사 운영’ 성시경 누나·법인 검찰 송치…성시경은 제외
1만6000원 중고 돼지 저금통에서…쏟아진 ‘300만원’
국민일보 신문구독