국산 K2전차, 중남미 누빈다…페루에 지상 방산장비 195대 수출
중남미 방산 수출 역사상 최대 규모
李 “페루와 방산협력 획기적 격상”
페루 육군이 총 195대의 국산 K2전차·차륜형 장갑차를 도입하기로 했다. 향후 이행계약까지 마무리되면 K2전차는 유럽을 넘어 중남미 지역에 최초 진출하게 된다.
대통령실은 9일(현지시간) 우리 방산업체와 페루 정부 간 페루 육군이 활용할 지상 장비 공급을 위한 총괄합의서를 체결했다고 밝혔다. 합의서는 페루 육군이 우리 방산업체 및 페루 국영방산기업과 협업해 K2전차 54대와 차륜형 장갑차 141대를 도입하는 내용을 담고 있다. 또한 내년까지 이행계획을 위한 이정표도 합의서에 포함됐다.
대통령실에 따르면 이번 합의에 따른 지상 방산무기 수출 규모는 중남미 방산 수출 역사 상 최대 규모다. 향후 이행계약까지 순조롭게 체결된다면 K2전차는 유럽을 넘어 중남미 지역에 최초로 진출하게 된다.
호세 헤리 페루 대통령이 주관한 총괄합의서 서명식엔 우리 정부 대표로 이용철 방위사업청장이 참석했다. 정부는 향후 우리 방산업체와 페루 정부 간 이행계약이 체결할 때까지 긴밀히 협의하고 지원하기로 했다고 대통령실은 밝혔다.
이재명 대통령은 “페루와의 지상 장비 총괄합의서 체결을 진심으로 축하하며, 양국의 국방·방산협력을 획기적으로 격상하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다. 그러면서 “페루가 전력 보강과 함께 자국 산업 발전을 위해 K방산을 선택한 만큼, 양국이 상생할 수 있는 방산 협력 모델을 만들어 가야 한다”고 강조했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
