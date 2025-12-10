[단독] “책임 떠맡을라”… 당국 ‘해킹 대비 SOS’에 보안업계 ‘난색’

개인정보위, 사이버 보안 강화 착수

보안 컨설팅 사업에 업계 ‘지원 無’

“추후 책임론·낮은 예산이 발목”

국민일보 DB.

최근 줄줄이 터지는 대규모 개인정보 유출 사태에 주무기관인 개인정보보호위원회(개보위)가 자체적인 사이버 보안 강화에 나섰지만, 보안업체 단 한 곳도 사업 입찰에 응하지 않고 있다. 향후 보안 사고가 발생할 경우 책임론이 일 것을 우려하는 분위기다. 기대보다 낮은 수준의 예산 규모도 관련 업체들이 난색을 표하는 이유로 꼽힌다.