파주시 ‘자율주행자동차 시범운행지구’ 신규 지정

운정·교하·금촌 잇는 주야간 자율주행 버스 추진

자율주행자동차 시범운행지구 지형도. 파주시 제공

천유경 시 도로교통국장은 “이번 시범운행지구 지정은 파주시가 ‘미래 모빌리티 도시’로 도약하는 출발점”이라며 “여기에 멈추지 않고 지역 교통 문제 해결에 적합한 서비스 모델을 지속적으로 발굴해 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.