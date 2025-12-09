김혜경 여사 “외국서도 파김치에 짜장라면 챌린지”…주한대사 배우자들과 김장 나눔

김혜경 여사가 9일 서울 종로구 북촌 한식문화공간 이음에서 열린 주한대사 배우자 초청 김장 행사에서 주한 외국대사 배우자들과 함께 직접 담근 김치를 맛보고 있다. 대통령실 제공

김 여사는 행사를 마무리하며 “한 해도 김장을 거른 적이 없었는데, 작년엔 혼자 했다. 올해는 김장을 안 하고 지나가나 했더니 여러분과 함께하게 됐다”고 말하며 이번 행사의 의미를 강조했다. 행사를 마무리하면서는 “서로 다른 문화에 계신 분들이 모여 함께 익어가면 좋겠다”고 소감을 전했고, 참석자들은 박수로 화답했다.