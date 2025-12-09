잇단 용변 논란 제주… 기초질서 위반 74% 외국인
제주자치경찰, 맞춤형 안내 강화
현수막 설치·서한문 발송 계도 총력
제주에서 외국인 관광객으로 추정되는 이들이 아이에게 용변을 보게 한 뒤 아무런 처리 없이 자리를 떠나는 등 기초질서 미준수 사례가 잇따르자, 경찰이 관련 안내를 대폭 확대하기로 했다.
제주도 자치경찰단은 언어와 문화가 다른 외국인 관광객에게 한국의 기본 질서를 효과적으로 전달하기 위해 다국어 안내 현수막 설치, 온라인 홍보, 현장 캠페인 등을 강화한다고 9일 밝혔다.
자치경찰은 제주시 연동 누웨모르 거리와 신라면세점, 용두암, 동문시장, 서귀포매일올레시장 등 외국인 방문이 잦은 9개 지역에 기초질서 안내 현수막을 설치했다.
현수막에는 무단횡단 금지, 쓰레기 투기 금지 등을 한국어·영어·중국어로 병기해 즉각적인 메시지 전달이 가능하도록 했다.
여행업계를 통한 안내도 강화했다. 도내 종합여행사 399곳과 관광호텔 22곳 등 421개 업소에 협조 서한문을 발송했다.
서한문에는 횡단보도 이용 및 신호 준수, 공공장소 쓰레기 투기 금지, 버스·실내 흡연 금지 등 기본 수칙을 담아 여행상품 안내 과정에서 자연스럽게 전달되도록 했다.
제주경찰청과 협업해 외국인 관광객 밀집 지역에서 10차례 기초질서 준수 캠페인을 진행하기도 했다.
또 지난 4월부터 11월까지 신제주와 제주공항 일대에서 느영나영 복지공동체 소속 시니어들과 함께 ‘기초질서지킴이’ 활동을 전개했다. 이 기간 무단횡단 지도 1311회, 흡연 제지 1581회 등 총 3565건의 현장 계도 활동을 벌였다.
앞으로는 제주도 여행서포터즈를 활용한 온라인 캠페인을 강화하고, 제주 중국총영사관과 협업해 중국인 관광객 대상 온라인 홍보 및 화교연합회 캠페인도 추진할 예정이다.
기초질서지킴이 활동 구역 역시 탐라광장과 제주시청 일대로 확대할 방침이다.
최근 제주에서는 외국인 관광객의 기초질서 위반 사례가 논란이 되고 있다.
지난해 6월과 8월에는 이동 인구가 많은 제주시 연동의 한 길거리와 서귀포시 성산읍 아쿠아플라넷 야외주차장에서 중국인 관광객으로 추정되는 어린이가 용변을 보는 모습이 목격됐다.
지난달에는 한라산 성판악 탐방로에서 중국인으로 추정되는 여성이 아이에게 용변을 보게 한 뒤 휴지 등을 치우지 않고 떠났다는 글이 한라산국립공원 홈페이지에 올라왔다.
작성자는 “2년 만에 등반했는데 외국인 관광객이 크게 늘었고, 소음·쓰레기 투기 등을 목격했다”며 “특히 하산길에 진달래밭 대피소 주변 산책로에서 아이가 대변을 보는 장면을 보고 충격을 받았다”고 적었다.
이어 “지침서를 배포하거나 인적사항을 기재하게 하는 등 위반 방지 대책이 필요하다”고 주장했다.
이에 대해 관리소 측은 각 탐방로마다 안전수칙과 규범 안내판을 중국어 등으로 제작해 부착하고, 순찰 인력을 강화하고 있다고 답했다.
앞서 지난 10월에도 천연기념물인 제주 용머리해안에서 비슷한 모습이 목격된 바 있다.
자치경찰에 따르면 올해 11월까지 외국인에 대한 기초질서 위반 단속건수는 총 188건으로, 전체(390건)의 48%를 차지했다. 이 중 무단횡단이 184건으로 가장 많았다.
지난해에는 총 406건 중 외국인 단속이 300건으로 74%에 달했다.
박상현 관광경찰과장은 “자치경찰이 적발한 것만 이 정도이고, 경찰이 범침금을 부과한 경우는 더 많을 수 있다”며 “외국인 관광객 증가 추세에 맞춰 맞춤형 홍보를 확대해 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
