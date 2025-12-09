김어준 “조진웅, 친문 활동 탓에 작업 당해…장발장 탄생 못 하나”

페이스북에 “

아직 실체가 전부 드러나지 않은 수사 중인 사안에 있어서 가해자나 범죄 혐의자에 대한 섣부른 옹호나 비난은 어떤 형태로든 또 다른 피해를 낳을 수 있기 때문에 신중하게 지켜볼 필요가 있다”고 강조했다.

특히

“그보다 더 중요한 것은 피해자 보호의 원칙”이라며 “특히 강력범죄나 성범죄의 경우 가해자에 대한 섣부른 옹호가 2차 가해를 낳을 수 있어 대단히 부적절하다”고 했다.