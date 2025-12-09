[단독] 김건희 측 “특검이 불법수사”… ‘위수증’ 논리로 막판 뒤집기 시도

법원에 의견서 제출

“계속된 불법수사…증거능력 의문”

김건희 여사가 지난 3일 서울중앙지법에서 열린 자본시장법 위반 등 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하고 있다. 연합뉴스

도이치모터스 주가조작 주포 이모씨가 지난달 20일 충주시 소재 국도변 휴게소 근처에서 체포돼 서울 광화문 김건희특검 조사실로 압송되고 있다. 연합뉴스

1심 선고는 다음 달 28일 내려질 예정이다.