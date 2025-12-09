“박안수 전 육참총장, 계엄날 전방부대 차출해 국회 투입검토”

합참 근무 장교, 법정서 증언

“尹, 두 번 세 번 하면 된다며 언성 높여”

김 전 장관 측 요청에 문자 입력 ‘즉석 검증’도

박안수 전 육군참모총장. 이한형 기자

김 전 장관 측이 증언의 신빙성을 문제 삼아 즉석 검증이 이뤄지는 진풍경도 벌어졌다. 김 전 장관 측은 A씨의 진술과 달리 결심지원실 회의 상황 관련 설명을 30초 만에 입력하기 어렵다고 주장하며 당시 A씨가 보낸 내용을 증언대에서 다시 입력해 볼 것을 요구했다. A씨는 휴대폰 메모장에 해당 내용을 15초 만에 입력했다.