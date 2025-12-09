KLPGA, 세종시 감성초에 실외 골프 연습장 설치…유소년 골프환경 조성 프로젝트 일환
2015년부터 총 21개교에 연습장 설립
문화체육관광부·국민체육진흥공단 후원
한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 ‘유소년 골프 환경 조성 프로젝트’를 통해 세종시에 위치한 감성초등학교에 실외 골프 연습장을 9일 설립했다.
KLPGA는 ‘골프환경조성 프로젝트’ 대상 학교로 선정된 감성초등학교에서 골프 연습장 준공식을 열고, 학생들의 교육 환경 개선을 위해 클럽 세트, 볼 공급기, 골프공, 골프 장갑 등 다양한 골프용품을 함께 지원했다.
‘유소년 골프 환경 조성 프로젝트’는 골프에 대한 높은 열의에도 불구하고 환경적인 제약으로 쉽게 접하지 못했던 학생들에게 골프를 접할 동기와 기회를 제공하기 위한 KLPGA의 골프 인프라 구축 사업이다.
KLPGA는 지난 2015년부터 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원을 받아 골프부를 운영하거나 선수 육성 계획을 가진 총 21개 학교에 실내외 골프 연습장을 설립하며 골프 환경 조성 및 저변 확대에 앞장서 왔다.
특히 올해는 기존에 지원했던 21개 학교 중 16개 학교에 유지보수 형식으로 주니어 클럽, 장갑, 공을 추가 지원하는 등 꾸준한 사후 관리에도 힘쓰고 있다.
KLPGA 김상열 회장은 “수년째 이어오고 있는 ‘유소년 골프 환경 조성 프로젝트’를 통해 학생들이 골프를 조금 더 쉽게 접할 수 있게 되어 기쁘다”며 “KLPGA는 앞으로도 유소년들이 꿈을 키우고 한국 여자골프의 미래를 이끌어갈 수 있도록 인프라 확충에 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.
한편, KLPGA는 골프 유망주 발굴 및 골프 대중화를 위해 ‘유소년 골프 환경 조성 프로젝트’뿐만 아니라 ‘KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링’, ‘KLPGA Kidz 골프캠프’ 등을 운영하고 있다.
또 ‘KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 대회’, ‘KLPGA-삼천리 Together 꿈나무 대회’ 등 유망주를 위한 대회를 개최하면서 유소년 골프 저변 확대에 지속적으로 이바지하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
