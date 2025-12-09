“영일만항, 북극항로 특화항만으로…국가 경제 성장 견인한다”

경북도, 각계 전문가 20여명으로 ‘북극항로 추진협의회’ 출범

북극항로 시대를 준비하고 포항 영일만항을 북극항로 특화항만으로 조성하기 위해 9일 포항에서 열린 ‘북극항로 추진협의회’ 출범식. 경북도 제공



경북도는 9일 북극항로 시대를 준비하고 포항 영일만항을 북극항로 특화항만으로 조성하기 위해 ‘북극항로 추진협의회’를 출범했다.



협의회는 경북도와 포항지방해양수산청, 한국해양진흥공사, 고려대, 포스텍, 한국해양대, 한국해양수산개발원, 극지연구소, 선박해양플랜트연구소, 영일만항 물류기업 등의 전문가 20명으로 구성됐다.



이날 경북도 동부청사에서 열린 추진협의회 출범식 및 전략회의에서 해운, 항만물류, 에너지, 관광, 법률, 인재 양성 등 다양한 분야의 전문가들은 영일만항의 북극항로 거점항만 추진 방향과 정책 과제에 대해 논의했다.



전문가들은 영일만항은 컨테이너항뿐만 아니라 철강, 에너지 등 벌크화물 운송에 특화된 항만으로 북극항로 시대 다른 항만과 차별성 및 발전 가능성이 있다고 분석했다.



또 포스코 등 철강산업을 비롯한 이차전지, 해상풍력, 수소, 소형모듈원자로(SMR) 등을 배후 산업으로 두고 있어 복합항만으로 충분한 경쟁력이 있을 것으로 내다봤다.



경북도는 영일만항을 북극항로 거점항만으로 키우기 위해 영일만항 확장을 추진하고 있다.



이를 기반으로 물류·에너지·철강 벌크화물 중심의 북극항로 관문항만 육성, 인공지능(AI) 기반 극지 연구 산업생태계 조성, 북극경제이사회를 포함한 북극권 국가와 국제교류, 북극해운정보센터 및 특수선박 유지보수시설 유치 등을 구상하고 있다.



이철우 경북도지사는 “북극항로는 더 이상 선택이 아닌 경북의 미래 생존과 직결되는 것으로 영일만항을 북극항로 특화항만으로 조성해 국가 경제 성장을 견인하는 기회로 삼겠다”고 말했다.



포항=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



