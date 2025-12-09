‘LPGA 도전’이동은, 내친 김에 수석합격(?)…선두 2타차 추격

방신실, 남은 5개홀서 3타 더 줄여야

4라운드 악천후로 인한 일몰 중단 돼

이동은. KLPGA

1위는 8개 홀을 남겨둔 시점에서 중간합계 11언더파를 기록한 중국의 옌징다. 사쿠라이 고코나(일본), 독일 헬렌 브림(이상 10언더파)이 1타 뒤진 공동 2위다.