지뢰·낙석 치우는 ‘장애물개척전차’… 현대로템, 육군·해병대 공급
2500억원 규모 2차 양산계약
육군 전방부대·해병대에 첫 배치
현대로템이 육군 전방 부대와 해병대에 장애물개척전차를 공급한다.
현대로템은 9일 방위사업청과 2500억원 규모의 장애물개척전차 2차 양산 계약을 체결했다고 밝혔다. 최종 납기는 2029년 12월 31일이다.
장애물개척전차는 지뢰제거쟁기와 굴삭팔을 이용, 전방의 지뢰와 낙석 등 장애물을 제거해 아군의 기동로를 확보하는 전투 공병 전차다. 이 전차는 차체 전면에 있는 쟁기로 지면을 갈아엎어 매설 지뢰를 찾아내고 자기감응지뢰 무능화 장비에서 나오는 자기장으로 지뢰를 폭발시킨다. 차체 상부의 굴삭팔은 파쇄기를 장착해 낙석을 파괴하거나 무거운 물체를 옮기는 크레인으로 사용이 가능하다.
이번에 2차 양산되는 장애물개척전차는 처음으로 전방 보병사단 부대와 해병대에 배치될 계획이다. 해병대가 장애물개척전차를 보유하게 되면 상륙작전 시 해변 지뢰 지대에 신속하고 안전하게 진입하는 등 작전 수행 능력이 크게 향상될 것으로 기대된다. 기존 1차 양산분은 전차 기동력과 운용성 향상을 위해 전차를 보유한 기계화부대에 우선 배치됐다.
현대로템은 2차 양산분은 육군에서 받은 사용자 피드백을 바탕으로 성능 개선 작업을 시행할 계획이다. 현대로템 관계자는 “이번 공급을 계기로 비무장지대(DMZ) 내 최적화된 작전 수행은 물론 장병들의 안전까지 함께 챙길 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사