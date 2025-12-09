옥태훈-배용준-노승열, PGA투어 Q스쿨 파이널 진출

상위 5명에게 내년 PGA투어 카드 부여

오는 11일(현지시간)부터 나흘간 미국 플로리다주 폰테베드라비치에서 열리는 PGA투어 Q스쿨 파이널에 출전하는 옥태훈과 배용준(왼쪽부터). KPGA

옥태훈은 올해 한국프로골프(KPGA) 투어에서 3승을 거두며 제네시스 대상, 상금, 평균 타수, 다승 등 주요 부문을 석권했다. 제네시스 대상 1위 자격으로 Q스쿨 파이널 직행 티켓을 손에 넣었다.