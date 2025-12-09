중·러 군용기 9대, 방공식별구역 진입했다 이탈
중국과 러시아 군용기 9대가 9일 오전 한국방공식별구역(KADIZ)에 진입했다가 이탈했다. 우리 군은 즉각 공군 전투기를 출격시켜 전술 조치에 나섰다.
합동참모본부는 “오늘 오전 10시쯤 러시아 군용기 7대와 중국 군용기 2대가 동해 및 남해 KADIZ에 순차적으로 진입 후 이탈했으며, 영공 침범은 없었다”고 밝혔다.
합참에 따르면 우리 군은 이들 군용기가 KADIZ에 진입하기 전부터 이를 식별하고 공군 전투기를 투입해 우발 상황에 대비했다.
이날 KADIZ에 진입한 군용기는 폭격기와 전투기 등으로 구성됐으며, 러시아 군용기 4대와 중국 군용기 2대는 양국 연합 훈련 참가 전력인 것으로 파악됐다. 이들은 약 1시간가량 KADIZ 내에 머문 것으로 전해졌다.
합참 관계자는 “러시아 군용기는 울릉도와 독도 쪽 KADIZ에 진입했고, 중국 군용기는 이어도 쪽 KADIZ를 진입했다”며 “양국 군용기는 대마도(對馬島·쓰시마섬) 인근 상공에서 합류했다”고 설명했다.
이어 “중국과 러시아 군용기는 1년에 1~2회 정도 한반도 인근 상공에서 연합 훈련을 한다”고 덧붙였다. 실제로 지난해 11월 29일에도 양국 군용기들이 연합 훈련 중 KADIZ에 진입한 바 있다.
방공식별구역(ADIZ)은 영공과는 다른 개념으로, 자국 영공으로 접근하는 항공기를 조기에 식별하기 위해 설정한 구역이다. 국제법상 영공은 아니지만, 진입 전 비행 계획을 알리고 위치를 통보하는 것이 국제적 관행이다.
하지만 중국과 러시아는 이를 인정하지 않는 태도를 보여왔다. 러시아는 한국이 설정한 KADIZ의 국제법적 근거를 부인하며 통제권을 인정하지 않고 있으며, 중국 군용기가 진입한 이어도 상공은 양국 방공식별구역이 겹치는 중첩 구역이다.
