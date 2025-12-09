한국계 조니 김, 우주정거장 245일 임무 마치고 지구 귀환

카자흐스탄 제즈카즈간 인근에 착륙한 직후 조니 김의 모습. 로스코스모스 AP연합뉴스.

카자흐스탄 제즈카즈칸에서 남동쪽으로 146㎞ 떨어진 초원 지대에 모스크바 현지시간

오전 8시 4분

착륙했다.

조니 김은

지구 궤도를 3920회 회전하며 약 1억400만 마일(약 1억6737만㎞)을 비행한 것으로 집계됐다.

김은 귀환 전 고별식에서 “

”며 “우리가 하는 일을 계속해 나가자”고 말했다.