포항시 국제 미식 컨퍼런스 개최…미식 전략·과제 논의
경북 포항시는 9일 포항 체인지업그라운드에서 ‘2025 포항 국제 미식 컨퍼런스’를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 유네스코 한국위원회 네트워크사업 관계자, 일본 우스키시·중국 양저우시·아제르바이잔 란카란시 등 해외 유네스코 미식 창의도시 관계자, 학계·외식업계·푸드테크 분야 전문가, 지역 농·수산업 종사자 등 120여명이 참석했다.
컨퍼런스에서는 유네스코 창의도시 네트워크(미식 분야) 가입을 준비 중인 포항의 추진 방향과 과제를 국내외 전문가들과 함께 논의했다.
한경구 전 사무총장은 ‘유네스코 창의도시 네트워크–정확한 이해와 미래 비전’ 특강에서 창의도시 지정은 도시 전반의 발전 전략 플랫폼이자 시민·민간·공공이 협력하는 종합적 정책 플랫폼이라는 점을 강조했다.
포항 발표 세션에서는 김남일 경북문화관광공사 사장이 도시 개요와 문화·관광 자원을 소개하고 포항이 지향하는 도시 이미지를 설명했다. 이어 김재홍 경북대학교 교수는 포항이 미식 창의도시를 추진하는 이유, 포항의 미식 자산과 인프라, 창의도시 조성 전략, 국제 네트워크 기여 방안, 가입 이후 기대 효과 등을 중심으로 향후 추진 방향을 제시했다.
일본 우스키시·중국 양저우시·아제르바이잔 란카란시의 해외 미식도시 발표에서는 각 도시의 고유 식문화, 창의도시 지정 과정, 정책 사례 등을 공유하고 축제·교육·교류 프로그램 등에서 포항과의 협력 가능성에 대한 논의도 이어졌다.
시는 이번 컨퍼런스를 계기로 유네스코 창의도시 네트워크 가입 준비를 본격화한다. 앞으로 민·관·학 협력 기반 강화, 해외 미식 도시들과의 실질적 교류 사업 발굴, 교육·체험형 프로그램 확대를 통한 미식문화 확산, 미식 기반의 문화 다양성 증진 등을 단계적으로 추진할 계획이다.
이날 포항 미식 홍보부스에서는 포항 10미(味) 및 미식 특화거리를 소개하는 전시와 함께 물회·막회·과메기 등 대표 음식 시식 행사가 열려 관심을 끌었다.
장상길 포항시 부시장은 “포항만의 정체성과 시민의 창의성을 담은 미식 도시 전략을 통해 도시 브랜드와 삶의 질을 함께 높여 나가겠다”고 말했다.
