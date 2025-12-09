양주 옥정신도시에 ‘축구장 4개 규모’ 복합쇼핑몰 조성

양주시–대방건설 업무협약 체결

쇼핑몰·300면 공영주차장 조성

양주시는 9일 대방건설과 옥정신도시 복합쇼핑몰 조성 등을 위한 업무협약을 체결했다. 양주시 제공

양주시는 9일 대방건설㈜과 ‘옥정신도시 주상복합(중상-1, 복합-1 블록) 개발 및 공공기여 확대를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 단순한 주거시설 공급을 넘어 지역 주민들의 생활 편익을 실질적으로 높이기 위한 생활 인프라 확충에 초점을 맞추고 있다.

양주 옥정신도시 내 대규모 복합쇼핑몰이 들어설 대방디에트르 주상복합단지. 양주시 제공

“이번 협약은 기업의 투자와 지역의 발전이 함께하는 상생의 좋은 본보기”라며 “옥정신도시가 교육, 문화, 교통이 어우러진 명품 도시로 거듭날 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.