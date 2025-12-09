양주 옥정신도시에 ‘축구장 4개 규모’ 복합쇼핑몰 조성
양주시–대방건설 업무협약 체결
쇼핑몰·300면 공영주차장 조성
경기 양주 옥정신도시에 대규모 복합쇼핑몰과 공영주차장이 조성돼 경기북부 최대 핵심 상권으로 도약할 전망이다.
양주시는 9일 대방건설㈜과 ‘옥정신도시 주상복합(중상-1, 복합-1 블록) 개발 및 공공기여 확대를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.
이번 협약은 단순한 주거시설 공급을 넘어 지역 주민들의 생활 편익을 실질적으로 높이기 위한 생활 인프라 확충에 초점을 맞추고 있다.
협약에 따라 조성될 복합쇼핑몰의 상업시설 규모는 당초 1만369㎡(약 3136평)에서 1만6530㎡(약 5000평)로 크게 확대됐다.
부대시설을 포함한 전체 분양면적은 2만7270㎡(약 8250평)에 달해 축구장 4개와 맞먹는 대규모 상업 공간이 마련된다.
쇼핑뿐 아니라 문화·여가 기능까지 포함한 복합 공간으로 조성돼 옥정신도시는 물론 경기북부권 대표 상권으로 자리매김할 것으로 전망된다.
상습적인 주차난 해소를 위한 공영주차장 확보도 협약의 핵심이다. 대방건설은 사업지 인근 근린공원-9 부지 하부에 300면 이상 규모의 공영주차장을 직접 조성한 뒤 양주시에 기부채납한다.
이 사업에는 총 263억원이 투입되며, 비용은 아파트 분양가 산정에서 제외돼 입주민 부담 증가 없이 중심상권의 주차 환경이 개선되는 공공기여 모델로 평가된다.
시는 향후 인·허가 절차를 신속히 지원할 계획이다. 대방건설은 12월 중 사업계획 변경 신청을 제출하고 2026년 1월 최종 승인을 목표로 하고 있으며, 2026년 3~4월 분양에 나설 예정이다.
시 관계자는 “이번 협약은 기업의 투자와 지역의 발전이 함께하는 상생의 좋은 본보기”라며 “옥정신도시가 교육, 문화, 교통이 어우러진 명품 도시로 거듭날 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사