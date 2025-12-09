경남정보대 임준우 부총장 부산시장상…산학협력 성과 인정
경남정보대학교는 임준우 산학부총장이 지난달 27일 그랜드모먼트 유스호스텔에서 열린 ‘2025 부산벤처기업인의 날’ 행사에서 벤처기업육성유공표창(부산시장상)을 수상했다고 9일 밝혔다.
임 부총장은 산학부총장 겸 산학협력단장으로서 대학의 산학 협력을 총괄하며 지역 벤처기업 성장 지원과 기술 창업 생태계 활성화에 기여한 공로를 인정받았다. 지역 기업과 대학 간 협력 모델을 강화하고 산학 기반의 기술·인력 양성 체계를 확립한 점이 긍정적인 평가로 이어졌다.
특히 RISE 기반 지역 혁신인재 양성, 기술지주회사 설립 추진, 교원·학생 창업 지원 체계 강화, 지역 기업 맞춤형 기술·인력 지원 프로그램 확대 등 다양한 분야에서 실질적 성과를 낸 점이 수상 배경으로 꼽혔다.
이번 표창은 부산시·부산지방중소벤처기업청·부산벤처기업협회가 공동 주관한 ‘2025 벤처인의 날’ 행사에서 수여됐다. 행사는 지역 벤처기업인의 자긍심을 높이고 기업 간 교류·협력을 강화하기 위해 마련된 자리로, 박형준 부산시장과 강기성 부산지방중소벤처기업청장 등 관계자 120여명이 참석했다.
임 부총장은 “앞으로도 벤처기업협회와의 협업을 확대해 기업 성장과 인재 양성, 지속 가능한 지역 혁신 생태계 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사