포항해경 영일만항 전용부두 이전 본격화…2026년 완료
경북 포항해양경찰서가 영일만항 전용부두 이전을 위한 핵심 기반시설 구축을 본격적으로 추진한다.
9일 포항해경에 따르면 2026년도 정부예산에 영일만항 전용부두 이전을 위한 주요 인력·시설·장비 확충 예산 111억원이 반영됐다.
포항해경은 지난 5월 ‘영일만항 전용부두 이전 기본계획’을 수립해 중·장기 운영 방향을 마련했으며, 이번 예산 반영으로 전용부두 이전 시 필요한 기본 운영공간 확보와 안전 및 보안 관련 시설 구축에 나선다.
예산은 함정승조원시설 신축(108억4000만원), 전기안전용역 및 인력 채용(5000만원), 부두 준공 대비 울타리·CCTV·차단기 등 방호·감시시설 구축(1억8000만원), 전기차 충전시설 2곳 설치(3000만원) 등이 포함돼 있다.
포항해경은 2026년 예정된 전용부두 이전에 맞춰 시설 구축 일정을 세부적으로 조율하고 있으며, 함정 운영 효율성 향상과 안전관리 체계 강화를 목표로 관련 사업을 단계적으로 추진할 계획이다.
이근안 포항해양경찰서장은 “영일만항 전용부두 이전은 포항해양경찰의 함정 운용 체계와 해양치안 역량을 한 단계 끌어올리는 중요한 사업”이라며 “각종 기반시설을 차질 없이 구축하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
