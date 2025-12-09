김포 교육, 미국과 손잡고 ‘글로벌 교육’ 본격화

김포교육지원청-美 하워드카운티교육청 협약

국제교류 프로그램 공동 운영 등 협력 추진

학생·교사 교류 활성화 등 ‘글로벌 역량 확장’

김포교육지원청은 지난 8일 미국 하워드카운티교육청과 국제교류 업무협약을 체결했다. 김포교육지원청 제공

이날 협약식에는 김포교육지원청 한혜주 교육장을 비롯해 교육과장, 하워드카운티교육청 학무국장과 다문화교육지원팀장, 경기도교육청 국제교류협력 장학관, 김포 지역 관내 국제교류 시범학교 6개교 학교장이 참석했다.