4년간 상장사 6개 배출…대전 ‘D-유니콘 프로젝트’ 눈길

3개 업체에 대한 우수 창업기업 표창이 진행됐다. 프로젝트 수행기관인 대전테크노파크에게는 기업지원 유공 표창이 수여됐으며 D-유니콘기업의 우수사례 발표도 이어졌다.

D-유니콘 프로젝트는 성장 잠재력이 높은 기술 기반 유망 기업을 글로벌 유니콘 기업으로 육성하는 대전의 대표 기업지원 사업이다.

D-유니콘기업으로 선정되면 사업화 자금 지원과 D-유니콘라운지 우선 이용, 투자유치 및 글로벌 진출 연계 프로그램 참여 등 3년간 맞춤형 지원을 받을 수 있다.

선정된

기업들은 매출액·기업가치가 대폭 상승하는 등

로 지난해 졸업한 1기를 제외한 2~4기 기업들은 D-유니콘기업에 선정된 이후 매출액 568억원, 고용은 133명이 증가했으며 기업가치는 3186억원이 상승했다.

최원혁 대전시 기업지원국장은 “D-유니콘 프로젝트는 첨단과학도시 대전의 혁신기업을 육성하는 핵심사업”이라며 “앞으로도 우수한 기술력과 잠재력을 가진 지역의 유망기업을 발굴·육성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.