“이게 한복이라고요?”…사우디 축제 기괴한 한복 논란
사우디아라비아 대표 축제 현장에 전통 한복과 거리가 먼 기괴한 디자인의 한복이 등장해 논란이 일고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 “현지 한국인들의 제보에 따르면 SNS 영상에서 기괴한 한복 차림의 여성들이 등장해 논란이 이어지고 있다”고 9일 밝혔다.
지난 10월 리야드 중심 상업지구에 개장한 ‘코리아 빌리지(Korea Village)’는 현지 최대 글로벌 축제인 ‘리야드 시즌’ 주요 공간에 조성됐다.
K-팝을 포함해 K-푸드, 한국 카페, 한복 체험, 나전칠기 등 한국 현대·전통 문화를 아우르는 복합 문화형 전시·체험 공간으로 구성된 게 특징이다.
그러나 서 교수가 공개한 사진을 보면 당시 무용과 퍼레이드를 선보인 이들이 착용한 복장을 한복이라고 보기엔 다소 무리가 있어 보인다.
태극기 문양이 여러 곳에 붙어 있어 외형만으로 ‘한국적 요소’를 과장해 연출한 듯한 인상을 준다.
서 교수는 이와 관련해 “전통 한복 디자인과는 거리가 멀다. 태극기만 덕지덕지 붙여놨다고 해서 한복으로 간주할 수는 없을 것이라고 지적했다.
이어 ”중동 지역에 한국 문화를 알린다는 좋은 취지로 시작했지만, 한국 전통 의상인 한복에 대해 좀 더 자문을 받고 진행했어야 했다”고 부연했다.
그러면서 “주최 측은 제대로 된 한복으로 교체해 SNS상에서 중동인들에게 오해를 불러일으키지 않도록 해야만 할 것”이라고 강조했다.
코리아 빌리지는 한국 한 기업이 기획했으며, 사우디 국부펀드(PIF) 산하 문화콘텐츠 전문기관 씰라(SELA) 등이 공동 운영하는 것으로 알려져 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
