[속보] 백해룡 주장 ‘마약밀수 의혹’…세관직원 무혐의
“대통령실 개입 등 위법 행위 확인 안 돼”
백해룡 경정이 폭로한 ‘세관 마약수사 외압 의혹’을 수사한 검경 합동수사단이 관련 의혹은 사실무근이라고 판단하고 세관 직원 등을 9일 무혐의 처분했다.
서울동부지검 ‘인천 세관 마약수사 외압 의혹 합동수사단’은 이날 중간 수사결과를 발표하며 “세관 직원들이 마약밀수 범행을 도운 사실이 없다고 판단해 혐의없음 처분했다”고 밝혔다.
합동수사단은 경찰청과 관세청 지휘부가 서울 영등포경찰서 마약밀수 사건에 수사 외압을 행사했단 의혹을 두고도 “대통령실 개입과 관련자들의 위법 행위가 확인되지 않았다”면서 모두 혐의없음 처분했다.
마약을 밀수한 범죄단체 조직원 6명과 한국인 국내 유통책 2명은 범죄단체활동 및 특정범죄가중처벌법상 향정 혐의 등을 적용해 재판에 넘겼다.
해외에 체류 중인 것으로 파악된 조직원 8명은 인적사항을 파악해 체포영장을 발부받아 기소중지 처분했다.
