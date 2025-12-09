대전 건양대병원에 ‘3칸 굴절차량’ 차고지 조성

대전시 신교통수단 노선도. 대전시 제공

협약에 따라 건양대는 서구 관저동 건양대병원 주차장 부지 일부를 신교통수단 시범사업 차고지로 시에 무상 제공한다.

국내 최초로 대전에 도입되는 신교통수단은 230여명의 대규모 인원 수송 능력을 갖춘 3칸 굴절차량이다. 건양대병원~용소삼거리~도안동로~유성온천역(6.5㎞)을 경유하는 전용차로를 활용하며 내년 3월 시범운영을 시작한다.

김종명 대전시 철도건설국장은 “건양대병원 이용자들뿐만 아니라 관저동 일부 주민들까지 신교통수단의 혜택을 받을 수 있게 됐다”며 “신교통수단이 미래 대중교통 혁신을 선도하는 모델이 될 것으로 기대한다”고 말했다.