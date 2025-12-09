가평군, 국민연금공단 상담센터 폐쇄 철회 건의문 전달

서태원 가평군수(오른쪽)와 김용태 국회의원(왼쪽)이 지난 8일 전북 전주에 위치한 국민연금공단 본사를 방문해 김태현 이사장에게 ‘국민연금공단의 가평상담센터 폐쇄 반대 건의문’을 전달하고 있다. 가평군 제공

“가평상담센터 폐쇄 결정은 단순한 행정 효율성 논리로 접근할 것이 아니라, 지역 주민들의 복지 및 기본권을 보장하는 차원에서 이뤄져야 한다”며 “공단이 가평군민들의 절박한 목소리에 귀 기울여 가평상담센터 폐쇄 결정을 철회해 주기 바란다”고 밝혔다.