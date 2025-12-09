넷마블 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브’, 뮤지컬 ‘나혼렙 on ICE’와 콜라보

넷마블은 신작 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브’가 뮤지컬 ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’와 콜라보를 진행한다고 9일 밝혔다.

인기 웹소설 '나 혼자만 레벨업'을 기반으로 한 '나 혼자만 레벨업 on ICE'는 얼음 위의 대형 LED 화면과 화려한 프로젝션으로 거대한 무대화를 통해 원작의 던전과 세계관을 관객들이 생생하게 느낄 수 있게 제작된 액션 퍼포먼스 뮤지컬이다. 오는 24일부터 31일까지 목동 아이스링크에서 공연이 진행된다.나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브는 이번 콜라보를 기념해 '나혼렙 on ICE OST 발매기념 스트리밍 이벤트'를 X(엑스·구 트위터)에서 진행한다. 오는 9일까지 '나혼렙 on ICE OST' 스트리밍 화면을 캡쳐해 X에 업로드하면 추첨을 통해 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브의 스팀(STEAM) 스탠다드 에디션 게임 코드를 제공한다.또한 아이스쇼 공연 현장 MD 구매 이벤트가 24일부터 31일까지 열린다. 아이스쇼 관람 티켓을 소지하고 있는 관객 중 MD 상품을 2만 5000원 이상 구매한 관객들에게 선착순으로 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브의 스팀(STEAM) 스탠다드 에디션 게임 코드를 증정한다.지난달 스팀과 엑스박스 PC를 통해 정식출시된 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브는 PC·콘솔 플랫폼 이용자의 눈높이에 맞춰 개발된 액션게임이다. 이용자들은 '성진우'의 군주화된 모습으로 전투를 펼치는 '군주화 전투'를 비롯해 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 경험할수 있으며, 다양한 무기·스킬 조합을 통해 전투의 쾌감을 느낄 수 있는 것이 특징이다.