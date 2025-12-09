시사 전체기사 악수하는 천대엽·이진수 입력:2025-12-09 13:17 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 천대엽 법원행정처장이 9일 서울 서초동 서울법원종합청사에서 열린 '국민을 위한 사법제도 개편 공청회'에 참석해 이진수 법무부 차관과 악수하고 있다.이병주 선임기자 ds5ecc@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 1 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 검찰개혁 자문위원장 “조진웅 은퇴? 정의 아니고 집단 린치” 2 2차 특검 찬성 58%…여론은 완전한 내란 청산[여론조사] 3 지방선거 ‘야당 심판’ 47% vs ‘정권 심판’ 42%…오차범위 내 접전[여론조사] 4 [단독] 병력 감소에… 압록강 진격했던 육군6사단 예비사단화 5 오세훈 “민주당 서울시장 후보들 식견 한계…정원오는 달라” 해당분야별 기사 더보기 1 10명 중 8명 일할 수 있는 나이… 제조업·농어촌 노동 공백 메워 2 SK증권 ‘하이닉스 목표주가 100만원’ 보고서 최다 클릭 3 [단독] HL그룹 내부 거래 칼 뽑은 공정위, 현장조사 착수 4 미국 간 쿠팡 소송전…“본사 역할 파헤칠 것” 5 李 당선에 BUY, 고환율에 BYE 해당분야별 기사 더보기 1 박나래, 방송 활동 중단…“모든 것 해결될 때까지” 2 의사단체 “‘박나래 주사이모’ 졸업한 포강의대는 유령의대” 3 정치권으로 번진 소년범 논란 4 ‘조폭 연루 의혹’ 조세호, 유퀴즈·1박2일 하차…“의심 불식 후 복귀” 5 ‘2029년 공학 전환’ 동덕여대 학생 총투표서 85.7% “반대” 해당분야별 기사 더보기 1 여친 두고 나홀로 하산…체감 -20도 방치 끝 ‘사망’ 2 태아 성별 알리면 의사 면허 박탈…초강수 둔 ‘이 나라’ 3 트럼프 “시진핑에 엔비디아 ‘H200’ 칩 수출 허용 통보” 4 트럼프 “중국에 엔비디아 H200 칩 판매 승인”…안보 우려 속 ‘젠슨 황의 승리’ 5 “日, 남서부 무인도에 군사시설… 대만 개입 준비” 해당분야별 기사 더보기 1 박나래 방송활동 잠정 중단… 불법 의료행위 논란 확산 2 배우 조진웅 은퇴… 방송가 후폭풍 속 ‘소년범 낙인’ 논란도 3 조세호, 조폭 연루설에 방송 하차…“의심 불식하고 돌아올 것” 4 공대생→미코→배우…서민주 “‘정보원’ 첫 주연 감격, 계속 도전” 5 ‘죽음의 조’ 피한 한국, 32강 직행 노린다… 멕시코 적응이 변수 해당분야별 기사 더보기 1 “40대 韓여성 유방암 많은 이유, 마른 체형+갱년기 호르몬 탓” 2 ‘어쩔수가없다’-‘케데헌’, 美골든글로브 3개 부문 후보 올라 3 ‘추운 곳에서 자면 입 돌아간다’… 농담이 아니었네 4 마트서 일하던 美 88세 노인…25억원 기부 받았다 5 개소세 인하 종료 앞두고… 신차 대폭 할인·금융 혜택 풍성 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 백해룡 주장 ‘마약밀수 의혹’…세관직원 무혐의 ‘어쩔수가없다’-‘케데헌’, 美골든글로브 3개 부문 후보 올라 조세호 ‘조폭연루설’ 해명…“지방행사 다니다 만났다” ‘2029년 공학 전환’ 동덕여대 학생 총투표서 85.7% “반대” 트럼프 “시진핑에 엔비디아 ‘H200’ 칩 수출 허용 통보” ‘조폭 연루 의혹’ 조세호, 유퀴즈·1박2일 하차…“의심 불식 후 복귀” 정치권으로 번진 소년범 논란 박나래 방송활동 잠정 중단… 불법 의료행위 논란 확산 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요