인천시, 266억원 규모 대기환경 개선사업 추진

정승환 인천시 환경국장이 9일 인천시청 브리핑룸에서 환경 분야 관련 현안에 대해 설명하고 있다. 인천시 제공

시는 초미세먼지(PM2.5) 농도를 17㎍/㎥ 수준으로 낮추는 것을 목표 삼아 총 266억원 규모의 대기환경 개선사업을 추진할 방침이다.

영세·중소사업장의 자발적 환경개선을 유도할 수 있도록

미세먼지 배출의 주요 원인으로 꼽히는 노후 경유차·건설기계의 감축을 위해서는

162억4000만원이 투입된다. 이를 통해 4·5등급 조기폐차, 매연저감장치(DPF) 부착, 전동화 전환, 엔진 교체 등을 지원하며

이와 함께 시는 시민 생활환경과 밀접한 도로먼지 재비산 차단을 위해 55억5000만원을 들여 도로먼지 제거차량을 추가 도입하고 도로 날림먼지 포집시스템 설치, 취약구간 집중 청소 및 상시 관리 강화, 미세먼지 불법 배출 감시 지속 운영 등을 추진한다.

생활불편을 유발하는 악취 문제 해소와 관련해서는

악취 종합관리시스템 실시간 모니터링 강화, 저감시설 유지관리, 악취 취약시설 기술진단 등을 진행한다.

환경성질환 의심 시민을 대상으로 하는

1억원 규모의 안심진료 서비스 또한 계속 운영된다. 앞서 지난 2022년부터 올해까지 총 855명이 안심진료 서비스를 통해 검진을 받았다.