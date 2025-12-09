인천시, 266억원 규모 대기환경 개선사업 추진
인천시는 시민이 안심하고 생활할 수 있는 대기환경을 실현하기 위해 ‘2026년 대기질 개선 종합대책’을 추진한다고 9일 밝혔다.
시는 초미세먼지(PM2.5) 농도를 17㎍/㎥ 수준으로 낮추는 것을 목표 삼아 총 266억원 규모의 대기환경 개선사업을 추진할 방침이다.
시는 우선 영세·중소사업장의 자발적 환경개선을 유도할 수 있도록 방지시설 설치 지원, 굴뚝자동측정기기(TMS) 설치·운영비 보조, 환경개선자금 이자 지원 등을 추진한다. 또 총 45억9000만원을 투입해 산업 부문의 오염물질 배출 감소 기반을 강화할 계획이다.
미세먼지 배출의 주요 원인으로 꼽히는 노후 경유차·건설기계의 감축을 위해서는 전체 사업 예산 중 가장 큰 규모인 162억4000만원이 투입된다. 이를 통해 4·5등급 조기폐차, 매연저감장치(DPF) 부착, 전동화 전환, 엔진 교체 등을 지원하며 교통·건설 부문의 초미세먼지 배출을 대폭 줄일 예정이다.
이와 함께 시는 시민 생활환경과 밀접한 도로먼지 재비산 차단을 위해 55억5000만원을 들여 도로먼지 제거차량을 추가 도입하고 도로 날림먼지 포집시스템 설치, 취약구간 집중 청소 및 상시 관리 강화, 미세먼지 불법 배출 감시 지속 운영 등을 추진한다.
생활불편을 유발하는 악취 문제 해소와 관련해서는 1억1400만원을 투입해 악취 종합관리시스템 실시간 모니터링 강화, 저감시설 유지관리, 악취 취약시설 기술진단 등을 진행한다.
환경성질환 의심 시민을 대상으로 하는 전문의 상담, 혈액·환경유해물질 검사, 맞춤형 건강관리 제공 등 1억원 규모의 안심진료 서비스 또한 계속 운영된다. 앞서 지난 2022년부터 올해까지 총 855명이 안심진료 서비스를 통해 검진을 받았다.
정승환 시 환경국장은 “미세먼지, 악취, 환경성질환 등 시민 생활과 가장 밀접한 환경문제를 근본적으로 해결하기 위해 분야별 지원과 관리 체계를 강화하고 있다”며 “정책 효과를 시민이 직접 체감할 수 있도록 더욱 촘촘하게 대기질 개선사업을 추진하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
