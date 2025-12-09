메디시티 대구 재천명했지만…지방의료 환경 악화일로
대구시가 지역 의료관광·산업 활성화를 위해 ‘메디시티(의료도시) 대구’를 재천명했지만 과거처럼 시너지 효과를 통한 성과를 내기가 쉽지 않을 것이라는 우울한 전망이 나온다. 지방 의료환경이 갈수록 침체될 것으로 예상되기 때문이다.
9일 지역 의료계 등에 따르면 2026년 상반기 수련병원 전공의 모집 결과 경북대병원 지원율이 66.7%(75명 모집에 50명 지원)에 머무는 등 지역 상급 종합병원 5곳 지원율 평균이 70%를 겨우 넘긴 것으로 나타났다. 피부과와 성형외과 등 일부 인기 과목에는 지원이 몰렸지만 소아청소년과와 산부인과, 응급의학과 등 필수 과목은 미달되거나 지원자가 없는 경우도 있었다. 지역 거점병원들이 필수 진료 인력 확보에 어려움을 겪는 상황이 장기화될 것이라는 우려가 나온다.
의료복지 후퇴 징후도 나타나고 있다. 의료 인력을 확보하지 못해 의료 시설 운영에 어려움을 겪는 경우가 속속 생기고 있는 것이다. 지역 난임부부들을 위해 올해 상반기 문을 열 예정이었던 대구의료원 통합난임치료센터가 전문 의료진 확보에 난항을 겪으면서 사업이 잠정 중단됐다. 노숙인과 쪽방 거주민 등을 위한 대구희망진료소가 공중보건의를 확보하지 못해 최근 운영을 중단하는 일도 있었다.
이에 대구시가 재추진하는 ‘AI 바이오·메디시티대구협의회’가 바뀐 지방 의료환경을 고려해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 2009년 지역 의료 직능단체들과 대학병원, 의료산업기관 등 10여개 단체·기관이 메디시티 대구 실현을 위해 모여 메디시티대구협의회를 처음 만들었다. 하지만 민선8기 들어 대구시 지원이 끊기면서 2023년 출범 14년 만에 해체됐다.
메디시티대구협의회 해체 후 2019년 3만명이던 외국인 의료관광객 수가 지난해 1만4000여명으로 반토막이 나는 등 의료산업 육성에 제동이 걸렸다는 평가다. 이에 의료도시 명성 회복을 외치며 지역 5개 의료 직능단체(의사회·치과의사회·한의사회·약사회·간호사회), 상급병원, 대구경북첨단의료산업진흥재단, 대구상공회의소 등이 참여하는 협의회를 올해 다시 출범시켰다.
대구시는 의료도시 명성을 되찾을 수 있도록 협의회와 지역 의료기관들을 적극 지원할 방침이지만 재출범한 협의회 역할에 의문을 제기하는 목소리도 있다. 지역에서는 충분한 사회적 논의와 고민 없이 해산 전과 비슷한 단체들로 구성된 협의회가 의료대란 이후 달라진 지방 의료 현실을 반영하지 못할 것이라는 우려도 나온다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
