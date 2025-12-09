대전~통영고속도로서 대형 화물차 3대 연쇄추돌…1명 중상

9일 오전 3시48분쯤 장수군 대전~통영 간 고속도로 하행선 부근에서 45인승 버스를 견인하던 트럭을 뒤따르던 14t 윙바디 화물차와 6.5t 화물차가 연쇄 추돌했다. 전북소방 제공

충격 여파로 14t 화물차에 실린 택배물이 도로에 쏟아지면서 한때 도로가 전면 통제되기도 했으며, 현재는 통행이 재개된 상태다.