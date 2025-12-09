‘어쩔수가없다’-‘케데헌’, 美골든글로브 3개 부문 후보 올라
박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’와 K팝 소재의 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 미국 골든글로브 시상식에서 작품상 등 각 3개 부문 후보에 올랐다. 골든글로브는 ‘아카데미(오스카) 전초전’으로 불리는 만큼 수상 결과에 따라 향후 아카데미 향방을 가늠해 볼 수 있다.
8일(현지시간) 골든글로브 발표에 따르면 내년 1월 11일 열리는 제83회 시상식에서 ‘어쩔수가없다’는 뮤지컬·코미디 영화 부문 최우수 작품상 후보로 올랐다. ‘블루문’ ‘부고니아’ ‘마티 슈프림’ ‘누벨 바그’ ‘원 배틀 애프터 어나더’ 등과 경합한다. 최우수 외국어(비영어) 영화 부문 후보에도 이름을 올렸다.
‘어쩔수가없다’의 주연 배우 이병헌은 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상 후보로 지명됐다. 이선 호크(블루문), 조지 클루니(제이 켈리), 제시 플레먼스(부고니아), 리어나도 디캐프리오(원 배틀 애프터 어나더), 티모시 샬라메(마티 슈프림) 등 쟁쟁한 할리우드 스타들과 어깨를 나란히 했다.
‘케데헌’은 최우수 애니메이션 영화 부문 트로피를 놓고 ‘주토피아 2’ ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ ‘엘리오’ ‘아르코’ ‘리틀 아멜리’ 등과 겨룬다. 올해 글로벌 최고 화제작인 만큼 흥행 성취상 부문에도 이름을 올렸다. 영화의 메인 OST ‘골든’은 최우수 오리지널송(주제가상) 부문에 노미네이트됐다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
