조세호 ‘조폭연루설’ 해명…“지방행사 다니다 만났다”
개그맨 조세호가 ‘조폭 연루설’에 대해 “책임져야 할 가족을 위해 사실이 아닌 부분은 필요한 절차를 통해 바로잡을 계획”이라고 밝혔다.
조세호는 9일 SNS에 “먼저 최근 일로 인해 많은 분께 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다”며 “구구절절한 해명이 오히려 더 불편함을 주지 않을지 걱정됐지만 그동안 보내준 사랑의 도리라고 생각해 내 마음과 입장을 직접 전하고자 한다”고 썼다.
이어 “예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니 그전에 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다”며 “대중 앞에 서는 사람으로서 주변 사람들과의 관계에 신중했어야 했는데 지금보다 어렸던 마음에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다”고 전했다.
또 “많은 분이 우려하는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹은 전혀 사실이 아니다”라며 “물론 사진 속 모습 자체로 실망을 줬다는 점을 잘 알고 있다. 시청자들께 웃음과 위로를 줘야 하는 데 불편함과 실망감을 느끼게 한 점 다시 한번 깊이 반성하고 사과드린다”고 강조했다.
그러면서 “이번 일을 겪으며 내가 맡은 프로그램에 누를 끼치는 것이 맞는지 스스로 돌아보게 됐다”며 “고심 끝에 두 프로그램(KBS 2TV ‘1박2일’·tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’) 모두 하차 의사를 전달했다”고 했다.
마지막으로 “작년에 결혼하고 가정을 이루며 더 좋은 사람이 되기 위해 노력해왔지만 여전히 부족한 점이 많다는 것을 깊이 느끼고 있다”며 “내가 책임져야 할 가족을 위해 사실이 아닌 부분은 필요한 절차를 통해 바로잡을 계획”이라고 했다.
앞서 조세호가 불법도박 사이트를 운영하는 조직폭력배와 친분 있다는 폭로가 나왔다. 고가 선물을 받으면서 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈 홍보를 해주고 있다는 의혹이었다. 조세호가 그와 어깨동무하고 음주·가무하는 사진 등도 공개됐다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사