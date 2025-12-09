파주 성매매집결지에 경찰 상주…성매수자 차단 총력

성매매 근절 총력전…파주시·경찰·시민 공동 대응 강화

파주시 연풍리 성매매집결지 폐쇄를 위해 시민들이 ‘야간 올빼미 활동’을 진행하고 있다. 파주시 제공

한편, 파주시는 성매매 피해 회복 지원에서도 전국적인 규모로 사업을 진행하고 있다. 2023년 ‘파주시 성매매피해자 등의 자활지원 조례’를 제정한 이후 지금까지 22명의 피해자를 구조해 주거·생계·직업훈련 등 최대 3년간의 지원을 제공해왔다. 현재 피해자들은 신체적·정신적 회복과 트라우마 치유 과정을 지속적으로 이어가고 있는 것으로 전해졌다.