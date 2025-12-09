구로구서 학교 가던 초등생 유인하려 한 60대 남성 검거
서울 구로구에서 학교에 가고 있던 초등학생을 유인하려고 한 60대 남성이 검거됐다.
서울 구로경찰서는 미성년자유인미수 혐의로 60대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다고 9일 밝혔다.
A씨는 전날 오전 8시30분쯤 구로구 소재 초등학교 인근에서 한 학생을 유인하려고 시도한 혐의를 받고 있다.
그는 학교 주변을 배회하다가 이 학생에게 접근했는데, 이 모습을 본 학생 어머니가 A씨를 제지한 후 경찰에 신고하면서 덜미를 잡혔다.
A씨는 범행 당시 술에 취한 상태였으며 현장에서 도주하려 했다. 그는 신고를 받고 출동한 경찰관에게 붙잡혔다.
A씨는 경찰 조사에서 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌다.
경찰은 이날 중 A씨에 대한 구속영장을 신청할 계획이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
