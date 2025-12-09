지방선거 ‘야당 심판’ 47% vs ‘정권 심판’ 42%…오차범위 내 접전[여론조사]
2026년 ‘6·3 지방선거’를 6개월 앞둔 시점에 ‘정권 심판론’과 ‘야당 심판론’이 오차범위 내에서 팽팽히 맞서고 있는 것으로 나타났다.
국민일보가 9일 창간 37주년을 맞아 여론조사기관 한국갤럽에 의뢰해 지난 4~5일 전국 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 실시한 여론조사(표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트)에서 ‘현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 의견은 47%, ‘현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 42%로 조사됐다.
이같은 흐름은 성별에 따른 차이는 없었으나 연령대별로는 극명하게 엇갈렸다. 20대에서는 ‘정권 심판론’이 ‘야당 심판론’보다 두 배 이상 높았고, 40대와 50대에서는 반대 현상이 벌어졌다.
18~29세 사이 응답자는 58%가 ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다’고 답했지만, ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 의견은 27%에 그쳤다. 70대 이상 응답자 중에서도 ‘정권 심판론’(53%)이 ‘야당 심판론’(35%)을 크게 앞섰다.
그러나 40대와 50대에서는 ‘여당 후보가 당선돼야 한다’는 의견이 각각 66%와 62%로 야당 심판론보다 30%포인트 이상 높았다. 30대와 60대에서는 큰 차이가 없었다.
한국갤럽의 허진재 여론수석은 “20~30대가 정말 실망하는 부분은 부동산 정책”이라며 “이들은 부동산 가격 폭등으로 삶의 계획이 흐트러질 수밖에 없는 세대였는데, 그것이 지금 또 반복되고 있다”고 분석했다. 이어 “40~50대는 젊었을 때 형성된 정치 성향(진보)이 지금 20년째 유지가 되고 있는 것으로 본다”고 평가했다.
지역별로도 수도권과 충청, 경남 등 치열한 접전이 예상되는 곳에서는 정권 심판론과 야당 심판론이 충돌하는 양상을 보였다.
서울에서는 ‘야당 심판론’을 선택한 응답자가 전체의 51%로 과반이었지만, ‘정권 심판론’을 택한 응답자의 비율도 41%로 적지 않았다. 특히 이재명 대통령의 ‘안방’이라고 볼 수 있는 인천·경기에서는 ‘정권 심판론’(41%)과 ‘야당 심판론’(46%) 간 차이가 오차범위 안에 머물렀다. 인천은 이 대통령의 국회의원 시절 지역구가 있었던 곳이고, 경기도는 이 대통령의 정치적 고향이다.
여권이 공을 들이고 있는 부산·울산·경남에서는 ‘정권 심판론’(46%)이 ‘야당 심판론’(45%)보다 1%포인트 높게 조사됐고, 충청권(대전·세종·충청)에서는 47%(야당 심판론) 대 39%(정권 심판론)으로 집계됐다.
대구·경북(TK)과 강원, 제주에서는 ‘정권 심판론’이 각각 63%, 55%, 61%로 ‘야당 심판론’(26%, 35%, 39%)를 크게 앞섰다. 반면 호남(광주·전라)은 ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 의견이 73%로 반대 의견(18%)을 압도했다.
이준한 인천대 정치외교학과 교수는 “계엄 1년을 맞아 양 진영의 팽팽한 의견이 반영된 것으로 보인다”며 “앞으로의 정치·경제 상황에 따라 정권 심판론이 더 커질 수도 있고, 반대로 여당이 압승할 수도 있다”고 진단했다.
최승욱 성윤수 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사